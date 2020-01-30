https://static.news.ru/photo/d8919ac2-435e-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

В Грузии госпитализируют туристическую группу из Китая в составе 9 человек. У двоих несовершеннолетних членов группы поднялась высокая температура, поэтому их решено отвезти в столичную инфекционную больницу.

Туристы прибыли из провинции, которая находится в 1,3 тысячи километрах от города Ухань, и там коронавирус не распространен, — сообщает Первый канал.

Туристы прибыли в Грузию из Баку 25 января. В тбилисской клинике они будут находиться в изолированных комнатах, где им проведут медицинское обследование.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.