В Грузии намерены отменить режим ЧП после 22 мая

https://static.news.ru/photo/2ed5440a-969e-11ea-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Премьер Грузии Георгий Гахария сообщил о планах по отмене режима чрезвычайного положения в стране. Он был введён из-за пандемии коронавируса. Его действие завершится 22 мая 2020 года.

Мы приняли решение, что больше не обратимся к президенту и парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения, — цитирует Гахарию РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что отмена режима не означает снятия всех ограничений. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru, 29 апреля Грузия получила от Китая около 60 тысяч тестов на коронавирус.