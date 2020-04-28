Грузия получила от Китая 60 тысяч тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/738a196c-72eb-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
Грузия получила от Китая 60 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. В общей сложности в страну из КНР поступило 52 тонны необходимого в период пандемии медицинского оборудования.
Об этом 29 апреля журналистам сообщила глава Министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Руководитель ведомства лично встречала самолёт из Китая в международном аэропорту Тбилиси.
Только что приземлился Boeing, который является одним из самых больших грузовых самолётов. Он доставил в Грузию 52 тонны груза. Самой важной в этом грузе является, конечно же, партия 40 тыс. тестов ПЦР на COVID-19. Ещё 20 тыс. прибывших тестов предназначены для выявления антител, — приводит ТАСС слова Тикарадзе.
На данный момент на территории Грузии 511 человек заразились коронавирусом. Шесть пациентов скончались, 168 выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая приняли решение отправить в Кувейт группу специалистов здравоохранения для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявили в МИД страны.