Грузия получила от Китая 60 тысяч тестов на коронавирус

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он бессилен против коронавируса, который унёс жизни более чем 5 тысяч его сограждан.

Ну что? Сочувствую. Я, конечно, Мессиас (второе имя Болсонару, переводится с португальского как «мессия». — NEWS.ru), но чудес творить не умею, — сказал он. Болсонару выразил соболезнования семьям жертв в...