В Грузии начались протесты против прилетевшего в столицу Познера

https://static.news.ru/photo/4eaea3b2-4a17-11ea-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

В Тбилиси граждане протестуют против прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера. По данным интернет-издания «Взгляд», протестующие собрались возле гостиницы, где поселился работник СМИ, начались столкновения с полицией.

По данным СМИ, участники акции, организованной представителями местной оппозиции, требуют от властей выдворить Познера из страны. Протестующим уже удалось отключить подачу электричества в здании гостиницы. При этом полиция выстроилась «живым щитом» и пытается сдерживать агрессивных оппонентов, пытающихся прорваться в гостиницу.

Как заявила один из лидеров грузинской оппозиции, создатель политического движения «Дроа» («Настало время») Елена Хоштария, причиной требования выдворить Познера из Грузии является тот факт, что он не признаёт территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию.

Известно, что Владимир Познер прибыл в Грузию, чтобы отметить свой 87-й день рождения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Познер рассказал, как на месте Путина отреагировал бы на слова Байдена.