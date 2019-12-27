Личный железнодорожный вагон-салон советского лидера Иосифа Сталина признан в Грузии движимым памятником культурного наследия.
По словам гендиректора Национального агентства по охране культурного наследия республики Ника Антидзе, в качестве инициатора присвоения данного статуса выступил дом-музей политического деятеля, который находится в его родном городе Гори.
Антидзе отметил, что теперь любые действия, в том числе реставрацию вагона, нужно будет согласовывать,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить российские новогодние традиции в наследие ЮНЕСКО. В список попали и старые традиции, и более современные, например, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
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