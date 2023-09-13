В Госдуме рассказали о будущем отношений Москвы с Токио Депутат Слуцкий: перестановки в кабмине Японии не повлияют на отношения с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Перестановки в правительстве Японии вряд ли повлияют на отношения с Россией, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, общий костяк кабмина все равно остался неизменным, ключевые должности в нем сохранили самые влиятельные члены.

Япония, входящая в G7, продолжает идти в фарватере антироссийской политики США. Пока, к сожалению, не просматривается перспектив на смену этого курса. По крайней мере, произошедшая кадровая ротация точно этому не способствует, — заявил Слуцкий.

При этом сенатор Григорий Карасин выразил надежду на то, что со сменой правительства Японии появятся позитивные сдвиги в отношениях двух стран.

Мы ожидаем «свежий ветер» в отношениях с Японией, что все санкционные меры, в которых участвует Япония, будут по-новому пересмотрены, — сказал Карасин.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В новом кабинете сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве окажутся пять женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

9 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси в Киеве. В ходе встречи стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках декларации G7. Помимо этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале отметил, что Украина получила от Японии $2,1 млрд микрофинансовой помощи.