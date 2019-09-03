https://static.news.ru/photo/43e62820-ce3d-11e9-8f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отмена депутатской неприкосновенности на Украине может стать полезной для страны мерой.

Об этом он рассказал в комментарии News.ru. По его словам, вопрос отмены депутатской неприкосновенности «лежит в русле предвыборных обещаний» партии Зеленского. Слуцкий отметил, что эта мера касается исключительно внутренней политики Украины.

Насколько пойдёт на пользу — покажет время, — сказал он.

Политик подчеркнул, что при том уровне коррупции, который сейчас наблюдается на Украине и является последствием правления Порошенко, «лишней эта мера не будет».

Ранее News.ru писал о том, что Верховная рада Украины проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности. Закон вступит в силу после подписания спикером Рады Дмитрием Разумковым и президентом страны Владимиром Зеленским, а также публикации в официальной прессе.