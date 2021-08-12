В Госдуме прокомментировали желание Пашиняна встретиться с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести переговорный процесс по Карабаху на высоком и высшем уровнях. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru положительно оценил решение армянской стороны.

Пашинян наконец-то правильно заговорил о необходимости встречи с азербайджанским лидером. Этим нужно было начать заниматься ещё очень давно, — сказал депутат.

Как отметил Калашников, можно долго и упорно общаться через средства массовой информации, однако это бессмысленно, точно так же, как и стычки на армяно-азербайджанской границе. Поэтому важно вести переговоры, начать реализацию всех пунктов трёхстороннего соглашения и с помощью рабочих групп заниматься делимитацией границы, как это делают страны, имеющие дипломатические отношения.

Калашников уверен, что разблокирование региональных коммуникаций сыграет огромную роль для «предприимчивого» армянского народа, который сможет быстро проникнуть в бизнес-среду.

Армения сейчас заперта между своими границами, однако открытие связей очень важно для дальнейшего развития страны, — пояснил депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести переговоры с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Армения является миролюбивой страной и вооружённые силы нужны не для агрессии, а для защиты. Ереван выступает за стабильность в регионе.