Армения готова вести переговоры по Карабаху на высоких и высших уровнях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении готовы провести переговорный процесс по Карабаху на высоком и высшем уровнях. Об этом сообщают местные СМИ.

Политик добавил, что ждёт конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ. В Ереване намерены возобновить работу трёхсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникаций.

Армения готова вести переговорный процесс по урегулированию ситуации в регионе на высоком и высшем уровнях, ждёт конкретных предложений, — заявил Пашинян.

Политик подчеркнул, что Армения является миролюбивой страной и вооружённые силы нужны не для агрессии, а для защиты. Ереван выступает за стабильность в регионе. По его словам, некоторые силы говорят, что реформы в армии якобы нужны для агрессии в отношении соседей, а намерением Еревана является защита суверенитета и территориальной целостности. Он добавил, что «дальнейшее углубление вражды и враждебности попросту недопустимо».

Ранее армянский политик предложил разместить на границе с Азербайджаном опорные пункты с российскими пограничниками, чтобы работы по делимитации и демаркации границ проходили без риска боевых столкновений. Позже председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал слова Пашиняна «политической игрой». По его словам, премьеру нужно утвердиться на своём посту, поэтому он делает такие заявления.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор по признанию территориальной целостности двух стран и договориться по делимитации границ. Глава государства заявил, что в этом вопросе повестка дня Баку соответствует повестке Европейского союза, Турции и России.