Алиев рассказал о предложении Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор, признать территориальную целостность двух стран и договориться по делимитации границ. Об этом он заявил в интервью Гостелевидению страны.

Мы отправили в Армению повестку — мирное соглашение​​​. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, говорю: мы готовы, давайте начнём переговоры. Война окончена? Окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь. Тогда почему бы не подписать мирное соглашение? — сказал он.

Он обратился к властям Армении с призывом о признании территориальной целостности Азербайджана. В этом отношении, заверил Алиев, повестка дня в Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре прошлого года. участники конфликта несколько раз предприняли безуспешные попытки заключить перемирие. В итоге было заключено трёхстороннее соглашение 10 ноября 2020 года при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения передала Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Сейчас в Карабахе размещены российские миротворческие силы.

Ранее Алиев потребовал от иностранных компаний возместить ущерб за незаконную эксплуатацию золотых рудников в Карабахе.