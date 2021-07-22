Алиев потребовал возместить ущерб за эксплуатацию рудников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от иностранных компаний возместить ущерб за незаконную эксплуатацию золотых рудников в Карабахе. В противном случае против этих фирм будут введены правовые меры. Об этом сообщает AzTV.

Глава государства назвал незаконную эксплуатацию рудников преступлением.

У этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо альтернативой этому является решение вопроса в правовой плоскости, — заявил Алиев.

Глава Азербайджана считает, что компании могут спокойно функционировать после возмещения нанесённого ущерба, в противном случае их репутация серьёзно пострадает. Политик добавил, что уже был проведён анализ незаконной эксплуатации месторождений золота в Зангиланском и Кельбаджарском районах, которые прилегают к Карабаху. Эти районы перешли под контроль Баку после окончания военных действий в зоне карабахского конфликта. Алиев подчеркнул, что международные консультанты были приглашены для анализа ущерба.

Ранее азербайджанский лидер на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Баку настроен на спокойное прохождение посткoнфликтного периода вокруг Нагорного Карабаха. Он выразил надежду, что общими усилиями это удастся сделать.