Заявление Пашиняна о российских пограничниках назвали политической игрой

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства о необходимости размещения по всей границе с Азербайджаном опорных пунктов с российскими пограничниками. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с NEWS.ru оценил слова Пашиняна как «политическую игру».

По словам Калашникова, политику необходимо утвердиться на посту премьер-министра. В связи с этим он и делает подобные заявления.

Данную новость также прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его мнению, слова Пашиняна адресованы России как гаранту безопасности Армении.

Большой новости в этом предложении нет. Другое дело, что с российскими пограничниками можно договариваться, и, возможно, это было бы полезно, но там ведь нет линии границы. В этом смысле Армения вольна звать охранять границу того, кто готов это делать и кого она хочет позвать. Но для этого нужна линия границы. По этой теме вряд ли можно договориться быстро, — сказал он.

Ранее в Кремле отказались комментировать идею Пашиняна разместить российские погранпосты вдоль всей границы Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь напомнил, что Москва приложила немало усилий для восстановления режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Работа в этом направлении продолжается.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.