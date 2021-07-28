Пашинян оценил ситуацию на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается. Трансляцию вели местные телеканалы.

Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, — заявил армянский лидер.

Политик предложил разместить на границе мониторинговую миссию ОДКБ. Он также высказался за выставление опорных пунктов с российскими пограничниками по всей границе с Азербайджаном. Пашинян планирует обсудить это предложение с Москвой.

В нынешней ситуации считаю, что целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей границы с Азербайджаном. Это позволит осуществлять работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений, — подчеркнул Пашинян.

Также армянский политик напомнил о необходимости создания таможенных пунктов. Их прохождение должно осуществляться на основе международных правил в рамках СНГ. По его словам, Армения должна иметь дорожное сообщение с Россией, Ираном и Центральной Азией через территорию Азербайджана, а Азербайджан с Ираном, Грузией и Нахичеваном, через территорию Армении.

29 июля Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения о прекращении огня на границе. Это произошло в ночь на 29 июля. Позиции азербайджанских военных в направлении села Зяйлик Кельбайджарского района были обстреляны из автоматов и гранатомётов в период с 02:45 до 03:40.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В Белом доме осудили недавнюю эскалацию насилия на границе двух стран и призвали Баку и Еревана выполнить обязательства по прекращению огня.