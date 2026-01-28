В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским Депутат Чепа назвал ложью заявления, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ложью заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги, что глава государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что доверие к словам представителя украинской стороны является крайне низким из-за постоянных манипуляций.

На мой взгляд, если теоретически рассуждать, может ли состояться встреча Путина и Зеленского, то она не подготовлена. Кроме того, только вчера Сибига заявлял следующее: «Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией». Это показывает, что глава МИД Украины манипулирует словами, как ему захочется, и доверие всем его высказываниям крайне низкое, — высказался Чепа.

Ранее Сибига подтвердил готовность Зеленского провести личную встречу с Путиным. Предметом переговоров, по его словам, должны стать ключевые нерешенные вопросы — проблема территорий и ситуация вокруг Запорожской АЭС.