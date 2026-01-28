Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:27

В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским

Депутат Чепа назвал ложью заявления, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ложью заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги, что глава государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что доверие к словам представителя украинской стороны является крайне низким из-за постоянных манипуляций.

На мой взгляд, если теоретически рассуждать, может ли состояться встреча Путина и Зеленского, то она не подготовлена. Кроме того, только вчера Сибига заявлял следующее: «Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией». Это показывает, что глава МИД Украины манипулирует словами, как ему захочется, и доверие всем его высказываниям крайне низкое, — высказался Чепа.

Ранее Сибига подтвердил готовность Зеленского провести личную встречу с Путиным. Предметом переговоров, по его словам, должны стать ключевые нерешенные вопросы — проблема территорий и ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Андрей Сибига
Россия
Украина
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке произошло новое землетрясение
Названо главное преимущество новой российской системы «Зубр»
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.