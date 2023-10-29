В Госдуме объяснили, почему США не отправят морпехов воевать с ХАМАС Депутат Журналев: США никогда не вступят в прямой конфликт с сильным противником

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

США никогда не отправят своих морпехов воевать с ХАМАС, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтон не вступит в прямой конфликт с противником, которого считает хотя бы немного дееспособным.

Они могут сколько угодно надувать щеки и отправлять к берегам все свои авианосцы, но в жизни не решатся на наземную операцию, если не будут на тысячу процентов уверены в своем превосходстве. Именно поэтому все авианосные группы, которые когда-то президент [президент США Дональд] Трамп направлял на усмирение Северной Кореи, развернулись, как только стало ясно, что Пхеньян не шутит и действительно готов в случае необходимости применить ядерное оружие, — подчеркнул депутат.

Именно поэтому на Украине, по словам Журавлева, США используют исключительно прокси-войска, наемников и глубоко законспирированных служащих Пентагона. Они боятся получить по «американской морде», отметил депутат. А этого им никогда не простят американские же налогоплательщики и избиратели, пояснил он.

Так и в палестино-израильском конфликте, который, к слову, США и подогревают больше остальных, напрямую вмешиваться туда для американцев себе дороже. Американцы не поймут потока гробов c Ближнего Востока, несмотря на поддержку США Израиля. Куда морпехов посылать? В город с подземными тоннелями? Против десятков тысяч подготовленных и мотивированных бойцов ХАМАС и «Хезболлы»? — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в ближайшее время США поставят Израилю две батареи системы противоракетной обороны «Железный купол», предназначенной для перехвата ракет малой дальности. Эта инициатива связана с ранее объявленными планами Вашингтона по оказанию дополнительной помощи Тель-Авиву в области обороны.

До этого президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Американский лидер уверен, что в будущем это «будет приносить прибыль последующим поколениям американцев».