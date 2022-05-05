ЕС не прекратит покупки российской нефти, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, европейские предприятия «заточены» под сырьё из России. Никонов отметил, что у ЕС просто нет выбора, так как «лёгкая» арабская нефть непригодна для нефтеперерабатывающих заводов центральной Европы, передаёт ТАСС.
Евросоюз не перестанет покупать российскую нефть. Ну а какую нефть они будут покупать? Арабскую? Но арабская лёгкая нефть может перерабатываться на нефтеперерабатывающих предприятиях юга Европы, но в центре Европы таких производств просто нет. Там всё заточено на российскую нефть, поэтому будут покупать нашу, — заявил Никонов.
По словам политика, главный вопрос заключается в том, каким образом Евросоюз будет осуществлять закупки российского сырья. По мнению Никонова, для этого с некоторых европейских стран могут снять санкционные ограничения. Он уточнил, что в первую очередь речь идёт о Венгрии со Словакией и, «если повезёт», о Болгарии с Чехией.
Они будут закупать нефть в неограниченных количествах в России, станут крупнейшими экспортёрами нефти в Европе и сделают на этом хорошие деньги, — подчеркнул спикер.
Ранее министр экологического перехода Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info заявила, что страны Евросоюза могут прийти к соглашению по введению эмбарго на российскую нефть уже к концу недели. Накануне постоянные представители стран — членов ЕС не смогли согласовать отказ от углеводородов из РФ. Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария не согласились с предложенными мерами по скорому введению эмбарго.