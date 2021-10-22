В Госдепе США россиян назвали «бездомной национальностью»

Госдеп США отнёс россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. В списке граждане России оказались при его последнем обновлении 21 октября, он размещён на сайте ведомства.

В Госдепе отметили , что к категории Homeless Nationalities или «бездомные национальности» относятся граждане государств, на территории которых нет консульства США. Дополняют категорию жители стран, ситуация в которых, по мнению Вашингтона, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства.

Данный список кроме России составили Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан, Эритрея.

При этом уточняется, что получить визу США граждане России могут в столице Польши Варшаве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что получить визу в Соединённые Штаты было сложно и раньше, поэтому приостановление выдачи американским посольством этих документов ничего не изменит. Об этом в разговоре с журналистами 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.