В Госдепе США россиян назвали «бездомной национальностью»

Госдеп США отнёс россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. В списке граждане России оказались при его последнем обновлении 21 октября, он размещён на сайте ведомства.
В Госдепе
Данный список кроме России составили Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан, Эритрея.
При этом уточняется, что получить визу США граждане России могут в столице Польши Варшаве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что получить визу в Соединённые Штаты было сложно и раньше, поэтому приостановление выдачи американским посольством этих документов ничего не изменит. Об этом в разговоре с журналистами 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.