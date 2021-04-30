Песков: получить визу в США было сложно и до новых ограничений

https://static.news.ru/photo/e3425bb0-a9a0-11eb-9439-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получить визу в Соединённые Штаты было сложно и раньше, поэтому приостановление выдачи американским посольством этих документов ничего не изменит. Об этом в разговоре с журналистами в пятницу, 30 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул , что получить визу в США было сложно и до этого решения американской стороны. Следовательно, приостановление выдачи посольством бумаг на гражданские визы ситуацию не изменит. Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос прессы о том, кого Москва считает виновным в неудобствах для граждан РФ.

Вы знаете, что здесь нужно смотреть на первопричину той ситуации напряжённой, которая складывается в наших двусторонних отношениях, и если отматывать этот глубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого — это действия, недружественные действия США, — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев, когда речь идёт о вопросе жизни и смерти. Так же документы будут выдавать гражданам Штатов, говорится в заявлении дипмиссии.

Также в пятницу появилась информация, согласно которой американское посольство в России сократит штат сотрудников дипмиссии на 75%. Кроме того, будет уменьшено количество оказываемых консульских услуг с 12 мая. Это произошло из-за решения Москвы о запрете найма сотрудников из числа граждан России.