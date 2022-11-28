В Госдепе объяснили, как санкции повлияли на ход боевых действий на Украине Представитель Госдепа О'Брайен: санкции против РФ повлияли на ход боев на Украине

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Санкции, которые были введены странами Запада в отношении России, смогли повлиять на состояние Вооруженных сил РФ и ход боевых действий на Украине, считает координатор санкционной политики США при госдепартаменте Джеймс О'Брайен. В беседе с CNN он заявил, что теперь Россия не может закупать ресурсы, необходимые для функционирования армии, а потому она может терпеть неудачи на фронте.

Итак, это реальные изменения в поведении России. Отчасти это связано с санкциями, отчасти — с контролем за экспортом: они не могут покупать те ресурсы, которые им необходимы для функционирования их вооруженных сил, — уверен О'Брайен.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут оказывать помощь Украине вплоть до окончания военных действий.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не исключают корректировку санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что многие западные страны хотели бы изменить режим санкций против России и снизить издержки, связанные с его выполнением. Однако он отметил наличие сдерживающего фактора — опасения вторичных санкций. По его словам, руководство многих стран полагает, что последствия для экономики из-за давления со стороны США могут быть более серьезными, чем от прекращения сотрудничества с Россией.