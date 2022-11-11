Политолог объяснил, почему Запад не откажется от санкций против России Политолог Кортунов: Запад не откажется от санкций против России из-за давления США

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Многие западные страны хотели бы изменить режим санкций против России и снизить издержки, связанные с его выполнением, рассказал Lenta.ru политолог Андрей Кортунов. Главным сдерживающим фактором, по его мнению, остается опасение вторичных санкций — многие полагают, что последствия для экономики из-за давления со стороны США могут быть более серьезными, чем от прекращения сотрудничества с Россией.

Есть опасения вторичных санкций, это главный сдерживающий фактор. Даже в тех странах, которые официально к санкциям не присоединяются, бизнес вынужден учитывать последствия, которые могут возникнуть в случае откровенного нарушения этих санкций, — пояснил Кортунов.

Политолог объяснил, что основную роль в принятии решений западного бизнеса играют рациональные и прагматичные соображения о том, где можно больше заработать, а где можно больше потерять. По его словам, многие компании, покинувшие российский рынок, рисковали быть вытесненными с более крупного американского рынка под давлением вторичных санкций.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он пояснил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование вместе с другими странами ЕС.