США допустили корректировку санкций против России Глава Минфина США Йеллен: некоторые санкции против РФ могут сохраниться после конфликта на Украине

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Джанет Йеллен

Соединенные Штаты не исключают корректировку санкций в отношении России, однако часть из них может сохраниться после завершения конфликта на Украине, заявила в интервью газете The Wall Street Journal глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, сохранение рестрикций повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

Я думаю, что в контексте некоторого мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. С учетом того, что произошло, мы бы посчитали, что некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе, — сказала министр.

Ранее депутат бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт заявила, что американские власти хотят сделать Америку снова великой, поэтому Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине. По ее словам, в США не отказываются от идеи стать единственной мировой державой. Депутат также сказала, что Белый дом заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что многие западные страны хотели бы изменить режим санкций против России и снизить издержки, связанные с его выполнением. Однако он отметил наличие сдерживающего фактора — опасения вторичных санкций. По его словам, руководство многих стран полагает, что последствия для экономики из-за давления со стороны США могут быть более серьезными, чем от прекращения сотрудничества с Россией.