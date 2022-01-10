В Германии засомневались в необходимости поставок оружия на Украину

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции «Союз-90/Зелёные» Юрген Триттин высказал сомнения в необходимости поставок оружия на Украину. По его мнению, это не только не приведёт к деэскалации, но и нарушит переговорный процесс, пишет ТАСС.

Политик сделал вывод, что поставки оружия в зону военного конфликта меньше всего могут способствовать снижению напряжённости. К тому же это может сорвать переговоры между Россией и США.

Кроме того, поставки не вносят никакого вклада в повышение безопасности Украины, — пояснил Триттин.

Однако, добавил политик, в вопросе территориальной целостности Украины Киев всё же надо поддерживать.

Поводом для заявления немецкого парламентария стало обращение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который с угрозами потребовал от Берлина поставить Украине оружие. Дипломат добавил, что в случае отказа Германия будет иметь дело с некими «серьёзными последствиями».

Мельник добавил, что украинский народ во время Второй мировой войны пострадал от нацистов так же сильно, как и евреи. И это является достаточным основанием для оказания немедленной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Латвия планирует отправить Украине оружие, заявил глава Минобороны Артис Пабрикс. Он добавил, что страны согласовывали содержимое «гуманитарного» груза, прежде чем тот отправится адресату.