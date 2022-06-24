В Германии заговорили об отказе от «зелёной» экономики из-за нехватки газа Депутат бундестага Котре заявил об отказе ФРГ от «зелёной» экономики из-за нехватки газа

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Член комитета бундестага по защите климата и энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Германии предстоит отказаться от планов по переходу на «зелёную» экономику из-за проблем с газоснабжением. По мнению парламентария, срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а властям следует отменить курс на отказ от угля. В Германии в настоящее время действует так называемый режим тревоги — вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пишут «Известия».

Срок службы атомных электростанций должен быть продлён, а курс на отказ от угля — остановлен, — рассказал Котре.

Немецкие власти объяснили принятые меры тем, что газовые поставки из России сократились, а цены на газ значительно выросли.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше ранее заявила, что страна уменьшила импорт российского газа и в целом может полностью отказаться от него. Она уточнила, что процесс перехода на другие виды топлива зависит от «многих факторов», включая заключение договорённостей с Алжиром и Норвегией. Пока объём, который поставляется Франции через Испанию, доставляется вовремя, схема работает, уточнила министр и признала, что, несмотря на это, пока Париж вынужден покупать газ у России, но уже в меньших объёмах, чем раньше.