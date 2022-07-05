В Германии заговорили о борьбе в Европе за распределение газа Лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц предрёк Европе конфликты из-за дефицита газа

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Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил изданию Neue Osnabrucker Zeitung, что в Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. По его словам, предстоящее противостояние можно сравнить с кризисом с беженцами в 2015 и 2016 годах. Он призвал Европу готовиться ко всем сценариям.

Внутри ЕС возникнут серьёзные конфликты распределения — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами. Европа должна быть готова ко всем сценариям, — рассказал Мерц.

Он призвал западных политиков избавиться от риторики возможного прекращения поставок российского газа. Он выразил уверенность в том, что Москва возобновит поставки после проведения ремонтных работ.

Замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус ранее предложил перевести на рубли оплату сжиженного природного газа для недружественных стран. Выступая в Госдуме, он заявил, что разработка и внедрение контрсанкционных мер приобретает всё более важное стратегическое значение для страны и распространение расчётов в рублях на сегмент СПГ следовало бы только приветствовать.