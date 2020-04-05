В Германии зафиксировано устойчивое снижение числа новых заболевших

https://static.news.ru/photo/5b388d98-7751-11ea-b472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки в Германии сокращается третий день подряд. Об этом сообщили в германском институте Роберта Коха.

По данным института, за последние 24 часа число новых заражённых сократилось на 146 человек — до 5936. Как сообщает «Интрефакс», 4 апреля этот показатель составлял 6082 человека, а в пятницу 3 апреля — 6174 человека.

Общее число заразившихся в ФРГ достигает 91 714 человек, число умерших — 1342, в том числе 184 за последние сутки.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации заявила, что пандемия COVID-19 является вызовом, каких в стране не было со времён Второй мировой войны. Политик призвала жителей ФРГ к солидарности, писал NEWS.ru.