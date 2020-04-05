В Германии зафиксировано устойчивое снижение числа новых заболевших

Показатель новых инфицированных COVID-19 за сутки в Германии сокращается третий день подряд. Об этом сообщили в германском институте Роберта Коха.
По данным института, за последние 24 часа число новых заражённых сократилось на 146 человек — до 5936. Как
Общее число заразившихся в ФРГ достигает 91 714 человек, число умерших — 1342, в том числе 184 за последние сутки.
Канцлер Германии Ангела Меркель в телеобращении к нации заявила, что пандемия COVID-19 является вызовом, каких в стране не было со времён Второй мировой войны. Политик призвала жителей ФРГ к солидарности, писал NEWS.ru.
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