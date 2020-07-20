В Германии считают, что мошенник Марсалек из Wirecard перевёл в РФ биткоины

Бывший член совета директоров компании Wirecard Ян Марсалек, который считается ключевой фигурой в схеме с рыночными махинациями, скрывается в Подмосковье. Перед бегством он перевёл из Дубая в Россию «значительные суммы денег в форме биткоинов».
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Маршрут Марсалека в Россию начался 18 июня в австрийском Клагенфурте, откуда чартером через Таллин он попал в Минск. В Подмосковье он перебрался уже из Белоруссии. Издание отмечает, что в последние годы визиты Марсалека в Россию были частыми. В поездках он использовал шесть загранпаспортов. При этом газета не приводит доказательств своей версии.
Скандал вокруг немецкого оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня. После аудиторской проверки выяснилось, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд, которые прежде указывались в финансовых отчётах в качестве актива. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 июля германский журнал Der Spigel выдвинул похожую версию о бегстве Марсалека. Говорилось, что он может скрываться от правосудия в России или Белоруссии. Марсалек прибыл в ночь на 19 июня в Минск, где предъявил пограничникам один из своих заграничных паспортов.
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