В Германии рассказали о разногласиях между странами G7 Корреспондент Welt Ленарц: канцлер ФРГ Шольц преувеличивает уровень единства стран G7

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Корреспондент немецкого издания Welt Саша Ленарц усомнился в том, что страны «Большой семерки» настолько единодушны в своих мнениях. По его словам, разногласия стали особенно видны после последнего интервью федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который слишком много говорил о полном единстве и согласии в G7.

Клятвенные заверения Шольца не столь однозначны, как может показаться на первый взгляд, — подчеркнул обозреватель.

По его словам, лидеры стран так и не смогли договориться по многим вопросам. Например, о предложении ограничить импорт золота из России. Он добавил, что американский президент Джо Байден настаивал на всеобщем эмбарго, при этом инициативу полностью поддержала только Великобритания. Представители Германии и Франции сказали, что подобные решения остаются в компетенции Евросоюза. До сих пор неизвестно, как отреагируют на подобное предложение большинство стран G7, подчеркнул журналист. По его словам, такая же неоднозначная ситуация складывается и вокруг инициативы ввести предельные цены на российскую нефть.

Ранее стало известно, что лидеры «Большой семерки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По их мнению, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.