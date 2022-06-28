Reuters: G7 изучит вопрос предельных цен на импорт нефти и газа из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидеры «Большой семерки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа, сообщает агентство Reuters. По его данным, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.

Европейский союз вместе с международными партнерами изучит способы сдерживания цен на энергоносители, в том числе возможность введения временных ограничений на цены на импорт, — пишет агентство.

Ранее стало известно, что возможность установления верхнего предела цены на нефть из России рассматривает ЕС. Как сообщила газета Financial Times, таким образом страны ЕС пытаются избежать введения немедленного эмбарго на импорт российских углеводородов и одновременно с этим ударить по доходам Кремля.