В Германии призвали Россию вернуться к переговорам по Донбассу

Министерство внутренних дел Германии призвало Россию вернуться за стол переговоров по ситуации в Донбассе. Внешнеполитическое ведомство ФРГ выразило пожелание продолжить работу в «установленных форматах» и ​​в соответствии с установленными принципами. В МИД Германии заявили РИА Новости, что совместно с Францией работают над продолжением переговоров.

Призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить наши переговоры в установленных форматах и ​​в соответствии с установленными принципами. <...> В течение нескольких месяцев Германия и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договорённостях, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с этой целью Францией и Германией внесено «несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в «нормандском формате», как это было согласовано между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным в октябре.

В Германии заявили, что Россия отказалась участвовать в этой встрече.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, что разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР. В том числе упоминалось «налаживание прямого диалога» между этими республиками.