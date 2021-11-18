В Германии призвали Россию вернуться к переговорам по Донбассу
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
21:20, 18 ноября 2021
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Министерство внутренних дел Германии призвало Россию вернуться за стол переговоров по ситуации в Донбассе. Внешнеполитическое ведомство ФРГ выразило пожелание продолжить работу в «установленных форматах» и в соответствии с установленными принципами. В МИД Германии заявили РИА Новости, что совместно с Францией работают над продолжением переговоров.
Призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить наши переговоры в установленных форматах и в соответствии с установленными принципами. <...> В течение нескольких месяцев Германия и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договорённостях, — говорится в сообщении.
Уточняется, что с этой целью Францией и Германией внесено «несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в «нормандском формате», как это было согласовано между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным в октябре.
В Германии заявили, что Россия отказалась участвовать в этой встрече.
Ранее сообщалось, что Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, что разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР. В том числе упоминалось «налаживание прямого диалога» между этими республиками.