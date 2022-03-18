В Германии призвали есть меньше мяса ради борьбы с Россией

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем, сообщает Spiegel.

Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против президента РФ Владимира Путина, — рассказал Оздемир.

Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Болгария не будет закупать российский газ по истечении контракта с «Газпромом» (заканчивается в июле 2022 года), заявил ранее вице-премьер страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Он уточнил, что Болгария будет искать альтернативные источники газа и надеяться, что страны Евросоюза подпишут единый контракт по поставке энергоресурсов.

В число альтернативных газовых источников вице-премьер включил возможность использования инфраструктуры Греции и Турции, которую можно задействовать для закупки сжиженного природного газа. Василев также намерен увеличить импорт энергетических ресурсов из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.