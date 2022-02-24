В Германии признали риск последствий санкций против России

Санкции против России в связи со «спецоперацией в Донбассе» повлияют и на Германию, но Берлин готов пойти на это, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости. Если сейчас избегать происходящего, придётся заплатить более высокую цену, считает она.

Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем её избегать. Европейский порядок последних десятилетий — это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим ещё более высокую цену, — сказала Бербок.

До этого власти Германии заявили о намерении отказаться от российского газа и угля в связи с российской военной операцией на Украине. Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право, сообщил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

Также стало известно, что страны Евросоюза могут обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Подчёркивается, что данная мера в основном носит символический характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

До этого власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».