В Германии отказались считать «Северный поток — 2» коммерческим проектом

Сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек, выдвинутый кандидатом на пост министра экономики Германии, в беседе с Süddeutsche Zeitung раскритиковал газопровод «Северный поток — 2». Немецкий политик отказался считать трубопровод коммерческим проектом.

«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики, — считает Хабек.

По данным немецких СМИ, сопредседатель «Зелёных» Роберт Хабек с большой вероятностью возглавит Министерство экономики и станет вице-канцлером. Его соратница Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел.

Ранее в МВФ сообщили, что доходы Украины от транзита газа в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» сократятся более чем на $1 млрд в год в период до 2024 года. Именно до этого времени действует актуальный контракт на прокачку, заключённый с российской компанией «Газпром».

Между тем глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Из-за этого Киев и пытается заблокировать российский проект. Он также подчеркнул, что газопровод «угрожает мировой безопасности» и поэтому в Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона.