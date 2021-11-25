В Германии отказались считать «Северный поток — 2» коммерческим проектом
Кандидат в министры экономики ФРГ Хабек: СП-2 нужен для давления на Украину
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
07:41, 26 ноября 2021
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
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Сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек, выдвинутый кандидатом на пост министра экономики Германии, в беседе с Süddeutsche Zeitung раскритиковал газопровод «Северный поток — 2». Немецкий политик отказался считать трубопровод коммерческим проектом.
«Северный поток — 2» никогда не был просто частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и усиливает зависимость немецкой политики, — считает Хабек.
По данным немецких СМИ, сопредседатель «Зелёных» Роберт Хабек с большой вероятностью возглавит Министерство экономики и станет вице-канцлером. Его соратница Анналена Бербок возглавит Министерство иностранных дел.
Ранее в МВФ сообщили, что доходы Украины от транзита газа в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» сократятся более чем на $1 млрд в год в период до 2024 года. Именно до этого времени действует актуальный контракт на прокачку, заключённый с российской компанией «Газпром».
Между тем глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Из-за этого Киев и пытается заблокировать российский проект. Он также подчеркнул, что газопровод «угрожает мировой безопасности» и поэтому в Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона.