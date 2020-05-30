В ГД увидели политический подтекст в отказе Меркель от участия в саммите G7

https://static.news.ru/photo/9618d89e-a2a0-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Отказ канцлера Германии Ангелы Меркель принимать участие в очном саммите G7 в Госдуме назвали продиктованным политическими соображениями. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее Меркель не согласилась приехать на саммит G7 в США. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на правительство Германии.

Было неправильно сводить все к личным отношениям между Трампом и Меркель, речь идет о глубоком конфликте интересов двух государств, — цитирует РИА Новости Панину.

По её мнению, все, что делали США на международной арене ранее, начиная с принуждения к антироссийским, антииранским и антикитайскаим санкциям и заканчивая конфликтом вокруг газопровода «Северный поток-2» шло вразрез с интересами Германии. Депутат считает, что в преддверии мирового кризиса Берлин не хочет идти на поводу у «хромой утки».

Как писал NEWS.ru, Меркель перевела разговор на другую тему, когда ей был задан вопрос, готова ли она поехать на саммит G7 в США при наличии приглашения.