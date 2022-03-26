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В ФРГ заявили о потере Зеленским поддержки ЕС после его оценок странам

FAZ заявила о потере Зеленским поддержки ЕС после выставления оценок странам за помощь
01:24, 27 марта 2022
В ФРГ заявили о потере Зеленским поддержки ЕС после его оценок странам Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press
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Ведущая межрегиональная газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила о потере президентом Украины Владимиром Зеленским поддержки ЕС после выставления им оценок странам за помощь республике. Это, в частности, привело к решению не вводить новые санкции против России, пишет издание.

В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств, — говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что глава украинского государства помощь каждой страны — члена ЕС оценил в отдельности. Франции он поставил «четыре с минусом», Греции, Германии и Португалии — «удовлетворительно», а правительству Венгрии Зеленский устроил «самую большую провокацию».

В ответ на это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт отстаивает только свои национальные интересы и выступает только на своей стороне. Премьер добавил, что правительство Венгрии «не хочет плыть в качестве подчинённого вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта».

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