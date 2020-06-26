В ФРГ вышли на след второго возможного убийцы Хангошвили

https://static.news.ru/photo/54de8106-b7d3-11ea-b99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Ещё один человек попал в поле зрения немецких правоохранительных органов, которые расследуют произошедшее в прошлом году в Берлине убийство гражданина Грузии, чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии немецкого следствия, обвиняемый россиянин Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а обвиняемого задержали по горячим следам. Москва отрицает связь с убийством.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на немецкие СМИ, некий Роман Д., при оформлении шенгенской визы якобы указал местом работы то же место, что и единственный подозреваемый Вадим К.

На территорию ЕС он якобы въехал на машине через Польшу 3 августа 2019 года и выехал «за две недели до убийства», то есть примерно 9 августа. Следователи упоминают его имя в обвинительном заключении против Вадима К. При этом нет никаких версий о его участии в этом преступлении.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей». Российский лидер подчеркнул, что во время одной из акций Хангошвили «уничтожил 98 человек». Сообщалось, что в 2012 году ФСБ передала Федеральному ведомству по уголовным делам в Германии список террористов, котором фигурировало имя Зелимхана Хангошвили.