В ФРГ рассказали, почему не ввели санкции против энергосектора России

Санкции против энергосектора России ФРГ не вводила, поскольку тем самым можно причинить больше вреда самим себе. По тем же соображениям Москву не отключили от SWIFT. Об этом заявили в правительстве Германии, сообщает ТАСС.

Как я понял, помимо прочих, Франция, Италия высказали возражения. Здесь два пункта. Первый: этот (принятый) санкционный пакет очень хорошо подготовлен, он должен быстро вступить в силу. Отключение от SWIFT нужно было бы тщательно подготовить, это оказало бы существенное влияние на транзакции в Германии, для немецких компаний, для бизнеса с Россией, а также для оплаты поставок газа, — заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

В свою очередь представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон заявила, что антироссийские санкции будут иметь последствия для германской экономики, в частности для энергосектора, в среднесрочной перспективе. В качестве примера она привела предполагаемый рост цен и ответные санкции.

До этого президент США Джо Бaйден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует счета крупных роcсийских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может cократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела огрaничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков. О присоединении к международным экономическим cанкциям в отношении России заявили власти Тайваня и Японии, аналогичное заявление сделал глава правительства Авcтралии Скотт Моррисон.