В ФРГ признали невозможность полагаться на США

Доверие к США в мире за последний год было серьёзно подорвано. Европе теперь следует проявлять себя в кризисных ситуациях самостоятельно, заявил обозреватель Клаус-Дитер Франкенберг в статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Algemeine Zeitung.

Автор публикации напомнил о ключевых для США событиях 2021 года — штурме Капитолия и выводе войск из Афганистана. По его мнению, они плохо сказались на авторитете США.

Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдалённых частях света, — отметил он.

Франкенберг указал, что такой запрос есть и у избирателей-республиканцев, и у демократов. В мире не исчезли сомнения в надёжности США, и уязвимы теперь те, чья безопасность зависит от Вашингтона, считает автор.

Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает <...> этот сигнал («Америка — превыше всего». — NEWS.ru), — последнее, что нужно Западу, — подчеркнул журналист.

Он также отметил всё нарастающее соперничество между США, Россией и Китаем, обвинив две последние страны в воинственности. При этом Европа не желает противостояния с Москвой, указал Франкенберг. По его мнению, ей необходимо объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к США при первой угрозе.

Ранее стало известно, что американский журнал Foreign Policy составил список стран, на территории которых может возникнуть вооружённый конфликт в 2022 году. К «пороховым бочкам» планеты авторы отнесли Украину из-за расширения НАТО на восток. Кроме того, западные СМИ постоянно сообщают о готовящемся нападении России на Украину.