Мир

В Финляндии анонсировали новое пособие в 720 евро из-за коронавируса

20:13, 27 апреля 2020
Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Финское ведомство социального обеспечения объявило о введении нового пособия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что новое пособие размером в 723,50 евро в месяц будет выплачиваться, только пока в стране действует режим чрезвычайного положения, то есть до 13 мая.

Временная «эпидемическая поддержка» предоставляется родителям, которые ухаживают за своими детьми дома и вынуждены были взять неоплачиваемый отпуск, — говорится в сообщении.

Кроме того, пособие можно получить, если человек оказался на карантине после приезда из-за границы.

В Финляндии разгорелся скандал после закупки медицинских масок у сомнительного поставщика из Китая. Средства защиты оказались непригодны для использования в больницах, и представители оппозиции и СМИ потребовали от властей объяснения ситуации, писал NEWS.ru.

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