В Европе рассказали про связь учений НАТО в Чёрном море с действиями России

Фото: US Navy / via Globallookpress.com / Global Look Press

Учения НАТО «Си Бриз — 2022» (Sea Breeze — 2022) в Черном море являются плановыми и проходят в значительном удалении от украинского побережья, сообщил ТАСС военный источник в Брюсселе. По его словам, учебные манёвры проходят в районе болгарского порта Варна на значительном удалении от украинского побережья. Он добавил, что учения стали крупнейшими в регионе с момента начала специальной операции на Украине.

Эти учения носят плановый характер, нацелены на отработку военной совместимости и никак не связаны с действиями России на Украине. Они проводятся в болгарских водах на значительном удалении от северной части Чёрного моря, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в маневрах принимают участие 24 корабля и около 1,4 тысячи военных из 11 государств НАТО.

С 2010 года Вашингтон намеренно отказывался от нормализации отношений с Россией и в конечном счете поставил себя в заведомо невыгодное положение. А причина тому — крепкий стратегический альянс РФ с Китаем, который в США допустили, считает американский экономист Джеймс Рикардс. Он подчеркнул, что в итоге Вашингтон остался «главным лузером» из-за собственной внешней политики.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине только помог более тесному взаимодействию двух сверхдержав. Рикардс считает, что это стало окончательным провалом США — именно на них наиболее негативно скажутся последствия украинского кризиса. Экономист предрёк ослабление доллара и общее ухудшение финансового положения Вашингтона.