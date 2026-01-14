В Европе рассказали о способе избежать конфликта с США из-за Гренландии

В Европе рассказали о способе избежать конфликта с США из-за Гренландии Politico: Европа придерживается политики умиротворения США по вопросу Гренландии

Европа придерживается политики умиротворения США по вопросу Гренландии, чтобы избежать конфликта, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников ЕС. В частности, страны сообщества предлагают Вашингтону сделку для увеличения инвестиций в безопасность Арктического региона. Такой договор также позволит США получать выгоду от природных ресурсов Гренландии.

Лидеры блока (ЕС. — NEWS.ru) больше всего склоняются к умиротворению Трампа, а не к конфронтации с ним, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что статус Гренландии стал яблоком раздора между США и Европой. Он отметил, что Вашингтон хочет заполучить остров любой ценой, а Дания боится потерять территорию из-за больших имиджевых рисков.

До этого сообщалось, что Румыния не намерена следовать возможному примеру других европейских государств, если те решат отправить военных в Гренландию. Министр обороны страны Раду Мируцэ такими словами дал оценку переговорам Великобритании, Франции и Германии по указанному вопросу.