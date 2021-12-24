В Европе нашли радиоактивные детские украшения, «защищающие от 5G»

В Нидерландах в продажу попали детские браслеты, защищающие от излучения мобильной связи 5G, которые оказались радиоактивными. С таким заявлением выступил нидерландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите ANVS. Власти выпустили предписание убрать из продажи подобные изделия. Об этом сообщает британский портал Daily Express.

Помимо браслетов в списке предметов оказались маски для сна, а также ожерелья. ANVS советует тем, кто всё же приобрел данный предмет, перестать его носить, а затем убрать в отдалённое место и ждать последующих инструкций.

Ионизирующее излучение в начале вызывает покраснение кожи, а затем, проникая глубже в ткани человека разрушает ДНК клеток. Процесс приводит к некрозу тканей и раковым опухолям.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин через сигарету, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает более часто потреблять пищу.