В Европе определили главного злодея в текущей мировой политике Politico: американцев в европейских столицах начали считать злодеями

Почти во всех столицах Европы преобладает оценка, что «злодеями» в текущей мировой политике стали Соединенные Штаты. К такому выводу, по информации издания Politico, пришли европейские правительства на фоне действий администрации американского президента Дональда Трампа.

Европейские правительства пришли к непростому выводу: теперь злодеями стали американцы <...>. Эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы, — говорится в материале.

Поводом стало недавнее заявление главы Белого дома о введении новых пошлин в отношении ряда европейских стран. Именно этот шаг, как отметил источник со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, сделал трансатлантический раскол реальным.

Ранее журналисты заявили, что Европейскому союзу следует отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. Странам рекомендуется демонстрировать большую решимость и самостоятельность, отказавшись от старых представлений об Америке как о безусловном союзнике. Особый скепсис в ЕС вызвали недавние заявления Трампа по поводу Гренландии.