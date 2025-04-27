В Эстонии раскрыли обнадеживающие выводы Трампа после встречи с Зеленским Карис: Трамп сообщил о скором разрешении украинского конфликта

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о скором разрешении конфликта на Украине, сообщил в интервью ERR президент Эстонии Алар Карис. Он пояснил, что задал Трампу вопрос о ходе мирного урегулирования.

Он сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о деталях этой встречи, — сказал Карис.

Тем временем полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что Украина согласится подписать мирный договор с Россией, если лишится помощи США. По его мнению, главе Белого дома нужно поставить Киеву ультиматум: либо он принимает условия Москвы, либо Вашингтон выйдет из переговоров. Полковник добавил, что таким образом Украина поймет, что не сможет дальше сопротивляться.

До этого российский политолог Сергей Марков выразил мнение, что Дональд Трамп изменился после встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, американский лидер после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине. Марков напомнил, что Трамп в своих высказываниях усомнился в желании Путина заключить мир с Киевом.