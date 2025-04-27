«Демонические силы»: Марков о встрече Трампа и Зеленского в Ватикане Политолог Марков: Трамп сильно изменился после встречи с Зеленским в Ватикане

Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане, заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.

Марков напомнил, что Трамп в своих высказываниях усомнился в желании Путина заключить мир с Киевом. Кроме того, американский лидер пригрозил России усилить вторичные санкции. Политолог подчеркнул, что такие заявления прозвучали всего через несколько часов после встречи Трампа с Зеленским на похоронах папы римского.

Да, я был прав, — демонические черные силы Зеленского и [президента Франции Эммануэля] Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра, — заключил Марков.

Ранее Трамп заявил, что требование Украины о возвращении Крыма — нелепая просьба. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости отдать полуостров Киеву. Трамп добавил, что в украинском кризисе виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден.

До этого президент США подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.