В США раскрыли условие, при котором Киев подпишет мирный договор с Москвой 19FortyFive: Киев согласится на мирный договор с РФ, если лишится помощи США

Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Украина согласится подписать мирный договор с Россией, если лишится помощи США, написал в статье для журнала 19FortyFive полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис. По его мнению, главе Белого дома Дональду Трампу нужно поставить Киеву ультиматум: либо он принимает условия Москвы, либо Вашингтон выйдет из переговоров. Полковник добавил, что таким образом Украина поймет, что не сможет дальше сопротивляться.

Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы по одному из его основных пунктов, — отметил Дэвис.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется согласиться на инициативы Трампа по урегулированию конфликта. В издании подчеркнули, что у Киева почти не осталось других вариантов, а украинские уступки выглядят неизбежными.

В статье также отмечается, что Россия достигает успеха в «кампании на истощение», а будущее НАТО выглядит неопределенно из-за неспособности Альянса эффективно повлиять на ситуацию. Несмотря на продолжающие заявления о поддержке Украины, европейские страны пока не предлагают каких-либо новых путей решения конфликта, кроме сохранения военного противостояния.