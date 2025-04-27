«Уступки неизбежны»: Зеленскому придется принять предложение Трампа по миру Telegraph: Зеленскому придется согласиться на предложение Трампа по Украине

Фото: Chris Kleponi/ Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется согласиться на инициативы американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, сообщила британская газета The Telegraph. В издании подчеркнули, что у Киева почти не осталось других вариантов, а украинские уступки выглядят неизбежными.

Похоже, что у нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. На данный момент украинские уступки неизбежны, — пишут английские журналисты.

В статье также отмечается, что Россия достигает успеха в «кампании на истощение», а будущее НАТО выглядит неопределенно из-за неспособности Альянса эффективно повлиять на ситуацию. Несмотря на продолжающие заявления о поддержке Украины, европейские страны пока не предлагают каких-либо новых путей решения конфликта, кроме сохранения военного противостояния.

Ранее сообщалось, что Трамп может попытаться использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы оказать давление на Зеленского и ускорить капитуляцию Киева. Со стороны Европы максимум, на что может рассчитывать глава Украины, — это политическое убежище.