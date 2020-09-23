Хуже, чем в марте: в ЕС констатировали наступление второй волны пандемии

https://static.news.ru/photo/dc36d8ae-fe4d-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kraft/Global Look Press

Вторая волна пандемии, о которой много говорили в течение нескольких месяцев, стала реальностью. При этом ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ряде государств Европейского союза оказалась крайне сложной, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Она отметила, что эпидемия ударила с новой силой и последствия ощущаются даже сильнее, чем полгода назад.

В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство, — цитирует еврокомиссара ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены.

Как писал NEWS.ru, в российском Минздраве назвали ожидаемой ситуацию с новым ростом заболеваемости коронавирусом. Активный рост заражений инфекцией, по данным ведомства, наблюдается лишь в некоторых регионах страны.