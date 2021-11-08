В Ереване прокомментировали перспективы армяно-турецкого примирения

У Армении должны быть хорошие отношения со всеми в мире, было бы неплохо иметь хорошие отношения с Турцией, что является тяжёлой задачей. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью главному редактору «АиФ» Игорю Черняку. По его словам, препятствием в восстановлении отношений являются исторические процессы, ведь государство за свои решения отвечает не только перед своими гражданами, но и перед всей армянской нацией.

Отвечая на вопрос о возможности армяно-турецкого примирения, Саркисян подчеркнул, что Ереван ожидает инициативы от Анкары.

Ничего навсегда не бывает — ни окончательной победы, ни окончательного поражения. Всё в этом мире возможно. Мне кажется, инициатива в данном случае должна исходить из Турции. Толерантность в смысле культуры, истории, памятников, веры, церкви и всего остального. Без этого, без уважения друг к другу ничего не получится, — сказал президент.

Он также выразил недовольство и непонимание, как Турция, будучи членом НАТО, смогла стать участником карабахской войны.

Мне до сих пор непонятно, как случилось, что член НАТО Турция стала участником нашей войны. Армения 30 лет имеет отношения с НАТО, даже посылала своих солдат в горячие точки в разных регионах мира. И такой ответ?! — заявил Саркисян.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил о проведении консультаций с Баку в вопросе взаимоотношений с Ереваном. По его словам, с армянской стороны поступают определённые положительные месседжи по поводу открытия границ.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.