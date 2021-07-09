В Египте рассказали, сколько туристов из России рассчитывают принять

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби заявила, что туристический сектор страны рассчитывает принимать в месяц от 300 тысяч до 400 тысяч россиян, сообщает РИА Новости.

Туроператоры сильно рассчитывают на 300–400 тысяч туристов из России в месяц. Это хорошие цифры, надеемся, что они вырастут. Курорты и отели Египта готовы принять это количество туристов, — рассказала Шаляби.

Она добавила, что египетский туристический сектор положительно воспринял решение президента России Владимира Путина о возобновлении чартерных рейсов. По словам Шаляби, это подтверждает глубину доверия между Москвой и Каиром. В Египте рассчитывали на снятие запрета полётов на курорты и заранее начали готовиться принимать россиян.

Ранее Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Полёты возобновятся в ближайшее время. Для посещения этой страны россиянам потребуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, а также медицинская страховка, включающая возможность лечение от коронавируса.