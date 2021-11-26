В Египте пока официально нет штамма «омикрон»

Официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Хусам Абдель Гаффар заявил, что ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в стране не выявлено. По его словам, если новая вариация COVID-19 будет обнаружена у прибывающего в страну иностранца, он будет отправлен тем же рейсом обратно. Об этом сообщает ТАСС.

Не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом в Египте. Во всех аэропортах и пограничных портах ужесточаются меры предосторожности и берётся экспресс-тест на коронавирус, в первую очередь у прибывающих из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини, — рассказал представитель ведомства.

При этом он добавил, что если Каир является конечным пунктом назначения, то при наличии отрицательных результатов тестов прибывшие должны уйти на карантин на семь дней. Затем необходимо пройти повторный ПЦР-тест. Известно, что Каир объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса.

Ранее учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами.